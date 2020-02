Grifols

Jahresergebnis 2019 - Grifols erreicht einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro, eine Steigerung von 13,6%, und erhöht seinen Gewinn auf 625 Millionen Euro

- Der Umsatz steigt um 13,6% (9,2% cc1) als Ergebnis der nachhaltigen Wachstumsstrategie in allen Geschäftsbereichen und Regionen. - Der Geschäftsbereich Bioscience führt das Wachstum mit einem Umsatz von 3,994 Mrd. Euro an (13,6%; 8,9% cc). Die Geschäftsbereiche Diagnostic und Hospital machen mit einem Umsatz von 734 Mio. Euro (4,5%; 1,1% cc) bzw. 134 Mio. Euro (12,5%; 12,1% cc) weiterhin Fortschritte. Bio Supplies erzielt einen Umsatz von 267 Mio. Euro, was einem Anstieg um 59,6% (54,1% cc) im Vergleich zum Vorjahr entspricht. - Die Rentabilität verbessert sich: die zugrunde liegende Bruttomarge liegt bei 47,4% und die zugrunde liegende EBITDA-Marge bei 28,6% des Umsatzes. - EBITDA steigt auf 1,434 Mrd. Euro (17,3%). - Größere Investitionsanstrengungen: mehr als 660 Mio. Euro für Forschung&Entwicklung und produktive Investitionen (22%) - Grifols unterstreicht sein Engagement, die Nettoverschuldungsquote zu reduzieren, die auf 4,17x sinkt. - Erfolgreicher Abschluss des Schuldenrefinanzierungsprozesses in Höhe von 5,8 Mrd. Euro - Die Belegschaft von Grifols wächst um 13% auf über 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (6 % davon Frauen).

Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS) schloss das Geschäftsjahr 2019 mit rekordverdächtigem Umsatz von 5,099 Mrd. Euro ab, was einem Wachstum von 13,6% und 9,2% cc entspricht. Die langfristige, nachhaltige Strategie des Unternehmens führte zu Wachstum in allen seinen Geschäftsbereichen und geografischen Regionen, in denen es tätig ist.

In den letzten Jahren haben die strategischen Investitionen des Unternehmens zur Verbesserung des Zugangs zu Plasma sowie die Anstrengungen zur Verstärkung der Vertriebsaktivitäten zu der soliden Leistung der Gruppe beigetragen.

Der Geschäftsbereich Bioscience ist weiterhin der Hauptwachstumsmotor von Grifols. Er steigerte den Umsatz um 13,6% (8,9% cc) auf 3,994 Mrd. Euro. Besonders stark waren die Verkäufe von Immunglobulinen (einschließlich Spezialimmunglobulinen), die vor allem in den Vereinigten Staaten zweistellig wuchsen. Bemerkenswert war auch die Erholung der Albuminverkäufe in China nach der Erneuerung einiger Zulassungen und dem Aufwärtstrend bei den Alpha-1-Antitrypsinverkäufen.

Die Verkäufe des Geschäftsbereiches Diagnostic stiegen um 4,5% (1,1% cc) auf 734 Mio. Euro. Die mit transfusionsmedizinischen Lösungen erzielten Einnahmen treiben die Entwicklung des Geschäftsbereiches weiterhin an, wobei ein positiver Aufwärtstrend bei NAT-Spender-Screening-Lösungen, die zum Nachweis von Viren in Blut- und Plasmaspenden eingesetzt werden, bei Blutgruppenbestimmung und bei rekombinanten Proteinen zu verzeichnen ist.

Der Umsatz des Geschäftsbereiches Hospital wuchs um 12,5% (12,1% cc) auf 134 Mio. Euro, wobei alle Sparten zulegen konnten. Bio Supplies erzielte einen Umsatz von 267 Mio. Euro, was einem Wachstum von 59,6% (54,1% cc) entspricht.

Das Unternehmen erzielte während des gesamten Geschäftsjahres höhere Umsatzrenditen. Die Bruttomarge betrug 45,9% (45,7% im Jahr 2018), was auf eine solide Nachfrage nach den wichtigsten Plasmaproteinen, erhöhte Produktionseffizienz und stabile Kosten für Plasma zurückzuführen ist. Die zugrunde liegende Bruttomarge betrug 47,4% (46,4% im Jahr 2018).

Grifols etablierte sich als führendes Unternehmen für Plasmagewinnung mit 295 betreuten Zentren, darunter die 35 Zentren (26 Plasma-, 9 Blutspendezentren und ein analytisches Labor), die durch die Ausübung der Kaufoption auf die verbleibenden 51% des Kapitals der Interstate Blood Bank Inc (IBBI) übernommen wurden. Inzwischen stieg der berichtete EBITDA um 17,3% auf 1,434 Mrd. Euro, was einer Marge von 28,1% entspricht (27,3% im Jahr 2018). Die zugrunde liegende EBITDA-Marge entspricht 28,6% der Einnahmen (27,7% im Jahr 2018).

Der Förderung von Innovation und produktiven Investitionen, dem Haupttreiber für sein langfristiges, nachhaltiges Wachstum, stellte Grifols im Jahr 2019 661 Mio. Euro zur Verfügung. Die Netto-F&E-Investitionen stiegen um 12,9% auf 329 Mio. Euro (291,4 Mio. Euro im Jahr 2018), einschließlich interner, externer und investierter Projekte. Grifols machte auch Fortschritte bei seinem Investitionsplan und stellte insgesamt 332,2 Mio. Euro (252,2 Mio. EUR im Jahr 2018) bereit, ein Anstieg um 31,7%, um den Ausbau der Produktionskapazität des Geschäftsbereiches Bioscience und das Wachstum der anderen Geschäftsbereiche zu beschleunigen.

Das Finanzergebnis beläuft sich auf 274,7 Mio. Euro. Es enthält die im vierten Quartal 2019 verbuchten positiven buchhalterischen Auswirkungen in Höhe von 42,2 Mio. Euro, die hauptsächlich auf den Refinanzierungsprozess zurückzuführen sind. Das Unternehmen wuchs 2019 um 4,8% und erzielte einen Nettogewinn von 625 Millionen EUR. Nach den strategischen Investitionen der letzten Jahre bleibt ein effektives Finanzmanagement für Grifols eine Schlüsselpriorität, um den Schuldenstand zu optimieren und zu reduzieren. Der am 28. Oktober eingeleitete Prozess der Schuldenrefinanzierung von Grifols wurde am 15. November in Rekordzeit für 5,8 Mrd. Euro abgeschlossen. Im Jahr 2019 wurden zwei Dividendenzahlungen in Höhe von insgesamt 238,7 Mio. Euro ausgeschüttet. Grifols verpflichtet sich weiterhin, eine Dividende an seine Aktionäre auszuschütten (pay-out von 40%).

1 cc: Währungsbereinigt ohne Berücksichtigung von Wechselkursschwankungen.

Über Grifols

Grifols ist ein global agierendes Healthcare-Unternehmen, das seit 1909 die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen auf der ganzen Welt verbessert hat. Seine vier Geschäftsbereiche - Bioscience, Diagnostic, Hospital und Bio Supplies - entwickeln, produzieren und vermarkten innovative Lösungen und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern.

Als Pionier in der Plasmaindustrie ist Grifols eines der größten Plasmaunternehmen mit einem wachsenden Netzwerk von Spendenzentren weltweit. Grifols verarbeitet das Plasma zu lebenswichtigen Medikamenten zur Behandlung seltener, chronischer und manchmal lebensbedrohlicher Erkrankungen. Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols auch ein umfassendes Portfolio an Lösungen, die die Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion erhöhen. Das Unternehmen liefert Geräte, Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und medizinischem Fachpersonal ermöglicht, eine kompetente medizinische Versorgung effizient zu gewährleisten.

Grifols, mit mehr als 24.000 Mitarbeitern in 30 Ländern, ist einem nachhaltigen Geschäftsmodell verpflichtet, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung in der Branche setzt.

Die Class-A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des Ibex-35 (MCE:GRF) sind. Die nicht stimmberechtigten Aktien von Grifols der Klasse B sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und an der US-amerikanischen NASDAQ über ADRs (NASDAQ:GRFS) notiert.

Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte: www.grifols.com

