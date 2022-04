Galderma Laboratorium GmbH

Rosacea Space von Galderma: Neues virtuelles Kunsterlebnis zum Leben mit der Erkrankung jenseits des Sichtbaren

Pünktlich zum Rosacea-Awareness-Monat im April lädt das Unternehmen Galderma die Rosacea-Community dazu ein, in künstlerischen Kreationen zu zeigen, was die Rosacea für sie bedeutet, und diese auf der neuen Online-Plattform Rosacea Space* (www.rosaceaspace.com) mit der Community zu teilen.

Kreative Rosacea-Community für mehr Skin Positivity

Rosacea-Betroffene sowie ihre Freund:innen und Familien sind dazu aufgerufen, kreativ zu werden. Ob Gemälde, Foto, Gedicht, Musik, Video oder sogar Brief** - auf der eigens dafür eingerichteten Plattform Rosacea Space, einem virtuellen Erlebnis ähnlich einer Kunstgalerie, können von April bis Ende Mai 2022 Beiträge aller Art veröffentlicht werden. Auch Influencer:innen, die an Rosacea leiden, sowie ausgewählte Künstler:innen teilen im Rosacea Space, was die Erkrankung für sie bedeutet - und ermutigen Fans und Follower:innen zum Mitwirken.

Ziel von Rosacea Space ist es, das Bewusstsein für die chronische Hautkrankheit, von der in Deutschland rund 10 Millionen und weltweit ca. 415 Millionen Menschen betroffen sind [1,2], zu schärfen sowie gleichzeitig mehr Wissen zur Rosacea zu vermitteln. Besucher:innen können in die virtuelle Umgebung "eintauchen" und erleben eine Sammlung kreativer Beiträge von Teilnehmer:innen aus der ganzen Welt, die die Vielfalt der Auswirkungen von Rosacea veranschaulichen und zu mehr Skin Positivity ermutigen. Über virtuelle Infotafeln können sie auch mehr über die Hautkrankheit erfahren.

Aufklärung gegen die Stigmatisierung

Eine aktuelle Online-Umfrage unter Rosacea-Betroffenen ergab, dass bei 78 % das Gefühl der Stigmatisierung durch Rosacea ihr geistiges und emotionales Wohlbefinden beeinträchtigt.[3] Darüber hinaus hat fast die Hälfte (54 %) schon mal von Gleichaltrigen gehört oder gesagt bekommen, dass Rosacea keine ernsthafte Hauterkrankung sei.[3] Um der Rosacea-Community das Gefühl zu geben, gesehen und gehört zu werden, und um zu zeigen, wie die Krankheit das Leben von Betroffenen über das Sichtbare hinaus beeinflusst, hat Galderma den Rosacea Space geschaffen. Gleichzeitig soll zur Aufklärung über die chronische Krankheit beigetragen werden.

"Wir bei Galderma sind davon überzeugt, dass die Haut eines jeden Menschen einzigartig ist und dass wir alle eine persönliche Hautgeschichte haben. Mit der Plattform Rosacea Space wollen wir Betroffene ermutigen, sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen und zu überlegen, was diese für sie bedeutet - vor allem auch jenseits der sichtbaren Symptome. Egal ob Text, Bild oder Ton: Sie können auf vielfältige Weise teilnehmen und so ihre ganz persönlichen Erfahrungen in individuellen kreativen Werken verarbeiten", erklärt Dr. Uwe Henrichs, Franchise Manager Rosacea GER/AT bei Galderma in Düsseldorf. "Der Rosacea-Awareness-Monat ist die perfekte Gelegenheit, um die Rosacea-Community zusammenzubringen. Wir möchten mit dieser Aktion nicht nur einen bewussten und offenen Umgang mit der Krankheit, sondern auch den Austausch mit anderen Betroffenen ermöglichen und stärken - und dies weltweit".

"Aktiv gegen Rosacea" unterstützt Aufklärung und Dialog

Die Kampagne "Aktiv gegen Rosacea" steht seit zwölf Jahren für Aufklärung und Information zu Rosacea. Unter www.rosacea-info.de finden Ratsuchende Hintergrundwissen, Services und praktische Tipps von Expert:innen. In Deutschlands größter Rosacea-Community bei Facebook (facebook.com/AktivGegenRosacea) und Instagram (instagram.com/aktivgegenrosacea) sind inzwischen zusammen über 15.000 Betroffene im täglichen Austausch. Der Kampagnen-Blog (blog.rosacea-info.de) informiert alle zwei Wochen zu neuen Themen und versucht mit Tipps das Leben von Betroffenen positiver und einfacher zu gestalten.

* Rosacea Space wird von Galderma SA. unterstützt und entwickelt. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Erfahren Sie mehr auf: www.rosaceaspace.com

** Bitte beachten Sie, dass alle Beiträge vor der Veröffentlichung im Rosacea Space überprüft werden, um sicherzustellen, dass der Inhalt für die Öffentlichkeit geeignet ist. Der Inhalt muss von Ihnen selbst erstellt worden sein und darf keine Inhalte enthalten, die Eigentum einer dritten Partei oder Organisation sind. Alle Fotos oder Selfies müssen vor dem Hochladen die Erlaubnis der betreffenden Person haben. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

