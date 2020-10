Galderma Laboratorium GmbH

Neue Website StellDichDeinerRosacea.de unterstützt Patienten beim Arztgespräch

Ab sofort bietet das Unternehmen Galderma einen neuen und innovativen Service für Menschen, die an der Hautkrankheit Rosacea leiden: Auf der neuen Website StellDichDeinerRosacea.de können Rosacea-Patienten einen personalisierten Leitfaden für ihren nächsten Hautarzttermin erstellen und herunterladen. Der Leitfaden soll Betroffene dabei unterstützen, die tatsächlichen Auswirkungen ihrer Erkrankung bei ihren Hautärzten anzusprechen, damit diese die persönlichen Therapieziele der Patienten leichter erkennen.

Unsichtbare Symptome der Rosacea werden unterschätzt

Rosacea ist eine nicht heilbare, aber meist gut behandelbare, chronische Hautkrankheit. Typische Symptome sind anhaltende Rötungen sowie entzündliche Papeln und Pusteln im Gesicht. Allein in Deutschland gibt es rund 10 Millionen Rosacea-Patienten. Die andauernde Gesichtsröte ist für sie nicht nur eine kosmetisch-ästhetische Herausforderung, sondern kann den privaten Alltag und das Berufsleben erheblich belasten. Eine weltweite Umfrage mit mehr als 700 Patienten und 500 Hautärzten (Expertenbericht "Rosacea: Beyond the visible" online einsehbar unter: www.rosacea-info.de/leben-mit-rosacea) hat gezeigt: Die Auswirkungen der unsichtbaren Rosacea-Symptome wie z. B. Schmerzen, Brennen und emotionale Belastung bei Patienten werden von vielen Ärzten eher unterschätzt.(1)

Website StellDichDeinerRosacea.de fördert Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten

Offenheit zwischen Rosacea-Patienten und ihren Hautärzten ist der Schlüssel zum Behandlungserfolg. Hierzu müssen sich Patienten ihrer Krankheit stellen. Das bedeutet auch, dass sie im Arzt-Patientengespräch möglichst genau über ihre aktuelle Krankheitssituation berichten. Die neue Website StellDichDeinerRosacea.de führt Benutzer durch einige Fragen zu ihren individuellen Symptomen, zu den Empfindungen, die die Rosacea bei ihnen auslöst, und zu bereits angewendeten Behandlungen. Auf Basis dieser Daten wird ein persönlicher Leitfaden erstellt, den die Benutzer herunterladen und zu ihrem nächsten Arzttermin mitnehmen können. StellDichDeinerRosacea.de soll Patienten den Mut geben, die tatsächlichen Auswirkungen ihrer Erkrankung offen anzusprechen, sodass die Hautärzte die individuellen Bedürfnisse ihrer Patienten leichter erkennen. "Die besten Arztgespräche ergeben sich, wenn Patienten mit einer Liste zum Termin kommen: eine Liste aller Symptome und Auslöser, die sie belasten, und aller Behandlungen, die sie bereits durchgeführt und die geholfen haben - oder auch nicht", erklärt der Dermatologe und Rosacea-Experte Prof. Martin Schaller von der Universitäts-Hautklinik Tübingen. "Patienten sollen uns auch mitteilen, wie die Hautkrankheit sich emotional auf Ihren Alltag auswirkt - also nicht nur die sichtbaren Symptome. Anhand dieser Informationen können wir die Therapie individuell anpassen und so helfen, den Teufelskreis der Rosacea zu durchbrechen", so Schaller. Unter StellDichDeinerRosacea.de können Rosacea-Patienten den persönlichen Terminleitfaden erstellen und herunterladen.

"Aktiv gegen Rosacea": Aufklärung und Dialog in Deutschlands größter Rosacea-Community

Auch die Kampagne "Aktiv gegen Rosacea" informiert auf ihrer Website www.rosacea-info.de ausführlich zur Hautkrankheit. Zudem sie in sozialen Medien aktiv: In Deutschlands größter Rosacea-Community bei Facebook (www.facebook.com/AktivGegenRosacea/) sind mehr als 11.600 Betroffene im täglichen Austausch. Kontakt zur Rosacea-Community und News gibt es auch bei Instagram (www.instagram.com/aktivgegenrosacea/) und YouTube www.youtube.com/AktivGegenRosacea). Außerdem informiert die Kampagne im Blog (blog.rosacea-info.de/) über tagesaktuelle Rosacea-Themen und versucht mit Tipps und Neuigkeiten den Alltag von Betroffenen einfacher zu gestalten.

1. Online-Bericht "Rosacea: Beyond the visible". Verfügbar unter: http://hosted.bmj.com/rosaceabeyondthevisible. Letzter Zugriff: September 2020

