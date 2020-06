comScore Networks

Comscore verlängert Partnerschaften und kann so Engagement bei der Datenerhebung zu Videonutzung in Europa aufrechterhalten

Reston, Virginia (ots/PRNewswire)

Erneuerung von wichtigen Partnerschaften in Italien und Schweden verstärkt den Fokus auf Datenerhebung zu Fernseh- und Videonutzung in der Region

Comscore (NASDAQ: SCOR), ein zuverlässiger Partner bei der plattformübergreifenden Planung, Geschäftsabwicklung und Evaluation im Medienbereich, hat den Ausbau von zwei wichtigen Partnerschaften in Europa bekannt gegeben, wodurch die Konzentration auf die Messung des Nutzungsverhaltens in der Region beim Fernseh- und Videokonsum verstärkt wird.

In Italien hat Comscore die Partnerschaft mit Auditel, für die italienischen Fernsehbranche die unabhängige Instanz für die Datenerhebung zum Nutzerverhalten, erneuert und bis zum 31. Dezember 2023 verlängert. Dank der Verlängerung kann Auditel sein Projekt zur Messung der Nutzung des Videoangebots der TV-Sender auf sämtlichen digitalen Geräten fortsetzen. Dieses innovative Projekt zu digitalen Datenerhebung zusammen mit Auditel bietet minutengenaue Berichte und deckt redaktionelle Inhalte ebenso wie Werbeangebote vollständig ab. Die einzigartigen Kapazitäten zur Messung des Nutzungsverhaltens dient dem gesamten italienischen TV-Markt - von den Sendeanstalten und Geldgebern aus der Werbebranche bis zu Werbeagenturen und Medienzentren - als Informationsgrundlage.

In Schweden hat Comscore seine Partnerschaft mit MMS, dem Maßstab bei er Datenerhebung zur Videonutzung für die schwedische Medienbranche, erneuert und bis März 2023 verlängert. Comscore und MMS arbeiten bereits seit 2010 bei der Messung des Online-Videokonsums zusammen und unterstützen so Agenturen und die werbenden Unternehmen in ganz Schweden beim Verständnis und bei der Quantifizierung des Konsumverhaltens und der Reichweite von Videoinhalten auf den unterschiedlichen Geräten.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir unsere Partnerschaften mit Auditel und MMS fortsetzen können", sagte Guido Fambach, Executive Vice President für die Regionen EMEA und APAC bei Comscore. "Weil Comscore seine Kapazitäten im Bereich Video international weiter ausbaut, ist es für uns von grundlegender Bedeutung, unsere Beziehung zu den Hauptanbietern auf den wichtigen Märkten in ganz Europa zu stärken."

