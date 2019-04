GRAFF Diamonds

Graff Lesedi La Rona, der größte quadratische Smaragdschliff-Diamant der Welt

Graff, der die meisten der 20 größten in diesem Jahrhundert entdeckten Diamanten geschliffen und poliert hat, enthüllt den wichtigsten Diamanten, der aus dem 1.109 Karat großen Lesedi La Rona Rohdiamanten geschliffen und poliert wurde. Mit einem Gewicht von 302,37 Karat ist der Graff Lesedi La Rona der größte quadratische Smaragdschliffdiamant der Welt und der größte und klarste Diamant mit dem höchsten Farbgrad, der jemals von der GIA bewertet wurde, was ihn zu einer der größten Diamantenleistungen in der Geschichte macht.

"Diamanten sind meine Leidenschaft und es war eine Ehre den Graff Lesedi La Rona zu bearbeiten. Dieser Diamant ist einfach umwerfend. Wir hatten die immense Pflicht, den allerbesten Diamanten, den man sich vorstellen kann, aus diesem Rohmaterial zu schneiden. Unser gesamtes Fachwissen und Können floss in die Herstellung dieses rekordbrechenden Juwels, das in jeder Hinsicht außergewöhnlich ist." - Laurence Graff

Der in der Lucara Karowe Mine, Botswana, gefundene Stein ist der grösste Rohdiamant mit Edelsteinqualität der letzten hundert Jahre und der zweitgrößte, der jemals gefunden wurde. Graff war zuversichtlich, dass der Aufkauf des Rohsteins zu sensationellen Edelsteinen führen würde, nachdem er 2016 373 Karat Rohdiamant aus dem gleichen Stein erworben hatte. Da er vertraut war mit den Eigenschaften, war es zu erwarten, dass sich die Lesedi La Rona für den erfahrenen Edelsteinprüfer ähnlich verhalten würde.

Trotz ihrer Erfahrung stellte die Lesedi La Rona eine einzigartige Herausforderung für die erfahrenen Gemmologen von Graff dar. Sie hatten noch nie einen so großen Stein analysiert. Es musste ein spezieller Scanner angefertigt werden, mit einer brandneuen Bildbearbeitungssoftware, die in der Lage war, die riesigen Ausmaße zu untersuchen.

Mit der neuen Technologie kartierten Gemmologen das Labyrinth der Unvollkommenheiten und nutzten diese Informationen, um darzustellen, welche Schnitte die größtmöglichen und klarsten Diamanten liefern würden.

Zuerst kam man anhand der Analyse zu dem Schluss, dass ein 300 Karat Diamant nicht möglich sei. Laurence Graff war jedoch überzeugt, dass dieses außergewöhnlich seltene Gewicht mit der Expertise rund um die Verarbeitung des Rohsteins erreicht werden könnte.

Es dauerte 18 Monate, bis der Prozess abgeschlossen war - vom ersten Schneiden mit präzisen Lasern bis hin zum Formen, Facettieren und Polieren durch Graffs hochqualifizierte Diamantenhandwerker.

Der GIA bestätigte, dass The Graff Lesedi La Rona, beeindruckende 302,37 Karat wiegt und eine Top-D-Farbe aufweist - und damit der größte quadratische Smaragdschliff-Diamant der Welt und der größte farbigste und klarste Diamant ist, der je vom GIA bewertet wurde.

