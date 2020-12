Mach dich zum Original! / Tipico und deepblue kreieren Markenkampagne

Tipico

Tipico und deepblue kreieren Markenkampagne

St. Julian's/ Hamburg

Herausforderung angenommen: In seiner neuen Kampagne fordert Tipico alle Kunden heraus, nicht in der Masse unterzugehen, sondern das Beste aus sich herauszuholen - und selbst zum Original zu werden.

Deutschlands führender Sportwettenanbieter knüpft an die erfolgreichen Markenkampagnen aus den Vorjahren an und setzt gezielt auf Fußballfans, die für maximale Spannung, Leidenschaft und Wettkampf im Sport brennen und jedes Match durch eine Sportwette zu ihrem eigenen Spiel machen.

"Es dreht sich alles um unsere Kernzielgruppe. Wir packen sie bei der Ehre, schauen ihnen tief in die Augen und sagen: Ihr seid nicht irgendwer, also wettet nicht irgendwo! Mach dich zum Original und wette beim Marktführer!", fordert Kajetan Strini-Brown, Head of Acquisition bei Tipico.

Auftakt für die Kampagne bilden dabei die neuen Tipico Spots, die unterschiedliche Charaktertypen emotionsgeladen in Szene setzen. Es ist der erfolgshungrige Businessmann, es sind die Fußballfans, die für ihren Verein die Extrameile gehen und die Spieler des FC Bayern München: Echte Originale, die vormachen, wie es geht: Wer hart an sich arbeitet und garantiert nie aufgibt, kann alles erreichen!

Auch in dieser Kampagne setzt Tipico, Inhaber einer deutschen Sportwetten-Konzession, auf die Unterstützung langjähriger, starker Partner. Zum einen auf den FC Bayern München, dessen Spieler in der Kampagne zu sehen sind, zum anderen auf die DFL Deutsche Fußball Liga. Durch die kürzlich verkündete Verlängerung der Partnerschaft mit der DFL präsentiert Tipico auch weiterhin als offizieller Partner der Bundesliga und 2. Bundesliga die Spiele im Umfeld der TV-Übertragungen.

Die Kampagne ist die erste Arbeit der neuen Lead-Agentur deepblue networks und wurde gemeinsam mit Regisseur James Fabrice Cotton (27 km) sowie Fotograf Florian Bison umgesetzt. Premiere der TV-Spots ist am 11. Dezember 2020 zum Anpfiff des 11. Spieltags in der Bundesliga. Es folgen Schaltungen auf allen sportrelevanten Kanälen und Umfeldern in TV und Web, in über 130 verschiedenen Formaten vom 30-sekündigen Imagespot bis zum 5-sekündigen Presenter. Neben dem Imagespot strahlt Tipico kurze Produktfilme aus, die den Neukunden-Bonus, die Cashout-Funktion sowie die Übernahme der Wettgebühr bei Online-Wetten auf tipico.de bewerben.

Steffen Esders, Business Director bei deepblue networks: "Der neue TV-Spot ist nur der erste Schritt, um unsere Vision zum Leben zu erwecken. Wir wollen Tipico noch mehr zu dem machen, was die Marke für viele heute schon ist: zu einem festen Bestandteil ihres Lifestyles. Das Original für alle Originale."

