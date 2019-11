Tipico

Bundesliga6: Tritt im Bundesliga Tippspiel gegen Oliver Kahn an

Bild-Infos

Download

Karlsruhe (ots)

Nachdem am 6. Bundesliga-Spieltag dieser Saison der Jackpot von sagenhaften 150.000 Euro von einem glücklichen Tipper aus Mecklenburg-Vorpommern geknackt wurde, ist das Bundesliga Tippspiel bereits wieder voll im Gange.

An jedem Spieltag: Fussball Tippspiel mit der Chance auf den 150.000-Euro-Jackpot

Beim kostenlosen Bundesliga Tippspiel www.Bundesliga6.de haben die Spieler jeden Spieltag die Chance, bis zu 150.000 Euro zu gewinnen. Dabei treten sie im Duell gegen den Tipico Markenbotschafter Oliver Kahn an und können außerdem mit mit Freunden eine ganz eigene Tippliga gründen.

An jedem Spieltag werden die Ergebnisse von sechs Spielen der Bundesliga getippt. Punkte gibt es für das exakte Ergebnis (7 Punkte) und die richtige Tendenz (3 Punkte). An jedem Spieltag werden 3.000 Euro an den besten Spieler der Runde ausgeschüttet. Wer am Ende eines Monats die meisten Punkte gesammelt hat, kann sich über 5.000 Euro freuen. Und derjenige, der nach dem 34. Spieltag insgesamt die meisten Punkte erspielt hat, räumt 10.000 Euro ab. Außerdem warten auf die Gewinner zusätzliche Preise, darunter Gratiswetten bei Tipico oder Tickets für Spiele des FC Bayern München.

Eigene Tippliga mit Freunden gründen

Tipper können nicht nur gegen Oliver Kahn antreten und auf die Bundesliga tippen, sondern auch ein persönliches Tippspiel für Freunde, Kollegen und den eigenen Verein gründen. Bisher mit großem Erfolg! Es gibt bereits über 1.400 eigene Ligen - 34 davon sind sogar mit jeweils 500 Teilnehmern komplett voll! Bei Bundesliga6 spielen sämtliche Fangemeinden der unterschiedlichsten Bundesliga Clubs und unzählige bunte Fußball Communitys. Jeder, der Spieltag für Spieltag für die Bundesliga brennt, findet hier ebenso Fußball-begeisterte Tipper.

Bundesliga6 auch als Tippspiel App

Neben der Webvariante ist das Bundesliga Tippspiel auch als App verfügbar. Bundesliga6 ist also sowohl ein Tippspiel für Android als auch für iOS-Geräte. Die bisherigen Downloadzahlen sprechen für sich. Die Android App wurde bereits über 120.000 Mal heruntergeladen. Die iOS-Version von Bundesliga6 verzeichnet weitaus mehr als 180.000 Downloads.

Die Bundesliga6 Apps finden sich hier:

Bundesliga6 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bundesliga6

Bundesliga6 iOS: https://apps.apple.com/de/app/bundesliga6-von-tipico/id1441962437

Fussball Gewinnspiele bei Bundesliga6

Zusätzlich zu den wöchentlichen Tipps gibt es auf der Facebook-Seite von Bundesliga6 regelmäßig zahlreiche Aktionen rund ums Tippspiel mit vielen Gewinnspielen. Eine Übersicht der Gewinnspiele findet sich hier: https://www.facebook.com/Bundesliga6-1115007608662506/

Pressekontakt:

Tipico Retail Services GmbH

An der RaumFabrik 35

D-76227 Karlsruhe

Fon: +49 (0) 721 509 954 46

Fax: +49 (0) 721 509 954 57

Mail: presse@tipico.com

Original-Content von: Tipico, übermittelt durch news aktuell