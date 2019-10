Tipico

Bundesliga6: Oliver Kahn übergibt Gewinnerscheck im Wert von 150.000 Euro

- Tommy (31) aus Mecklenburg-Vorpommern gewinnt Bundesliga6-Jackpot - Tipico Markenbotschafter Oliver Kahn empfängt Gewinner bei Heimspiel des FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim - An jedem Spieltag neue Chance auf den großen Gewinn

"Anfangs habe ich das gar nicht realisiert!" Der 6. Spieltag war für Tommy aus Mecklenburg-Vorpommern ein ganz besonderer Tag. Gerade noch war er mit seiner Frau unterwegs, als er von seinem sagenhaften Gewinn von 150.000 Euro erfahren hat. Beim kostenlosen Bundesliga6-Tippspiel von Tipico reichten lediglich drei richtige Tipps für den großen Jackpot. Denn obwohl niemand sechs Spiele an diesem Bundesliga-Spieltag richtig getippt hatte, wurde der Jackpot in Höhe von 150.000 Euro an den Teilnehmer mit den meisten Punkten am 6. Spieltag ausgeschüttet. Das hatte Tipico vor dem Spieltag bekannt gegeben.

Oliver Kahn übergibt Gewinnerscheck in der Allianz Arena

Vor der Länderspielpause ging es für den glücklichen Gewinner aus dem Norden ganz in den Süden in die Allianz Arena, wo Tipico Markenbotschafter Oliver Kahn bereits mit dem großen Scheck auf ihn wartete. Freudestrahlend beritt Tommy die Tipico Loge: "Von Oliver Kahn den Scheck übergeben zu bekommen, ist ein echtes Highlight für mich. Er ist ein großes Idol von mir." Den Gewinn von 150.000 Euro will der 31-Jährige in den Hausbau investieren. Die nächsten Tipps bei Bundesliga6 hat er schon abgegeben. Ob das Glück nochmal auf seiner Seite ist?

Nach dem Jackpot ist vor dem Jackpot: Neue Chance auf 150.000 Euro

Und auch nach dem 6. Spieltag hat wieder jeder die Chance auf den üppigen Jackpot! Die Teilnehmer treten bei Bundesliga6 gegen Tipico Markenbotschafter Oliver Kahn an und tippen die Ergebnisse von sechs Spielen der Bundesliga. Punkte gibt es für das exakte Ergebnis (7 Punkte) und die richtige Tendenz (3 Punkte). An jedem Spieltag werden 3.000 Euro an den besten Spieler der Runde ausgeschüttet. Wer am Ende eines Monats die meisten Punkte gesammelt hat, kann sich über 5.000 Euro freuen. Und derjenige, der nach dem 34. Spieltag insgesamt die meisten Punkte erspielt hat, räumt 10.000 Euro ab. Außerdem warten auf die Gewinner zusätzliche Preise, darunter Gratiswetten bei Tipico oder Tickets für Spiele des FC Bayern München.

Smarte Verknüpfung mit Tipico Sportwetten

Bundesliga6 bietet Tipico verschiedenste Cross-Selling-Möglichkeiten, da sich die Tipps der Spieler mit einem Klick ganz einfach in einen richtigen Wettschein des Sportwettenangebotes umwandeln lassen. Dementsprechend richtet sich auch Bundesliga6 nur an volljährige Fans ab 18 Jahren. Die kostenlose App iOS-Endgeräte verfügbar. Hier kann kostenlos getippt werden: https://bit.ly/2Or2urY

