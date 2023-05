Photovoltaik-Anlagen: R+V warnt vor häufigen Fehlern

Wiesbaden (ots) - Die R+V eröffnet die betriebliche Kindertagespflege "Die Raiffeisenzwerge". Die Kinderbetreuung ist für Kleinkinder unter drei Jahren ausgerichtet und befindet sich in den eigenen Räumlichkeiten. Am Raiffeisenplatz in Wiesbaden können künftig regelmäßig Kinder der Mitarbeitenden von qualifizierten Tagesmüttern betreut werden. "Wir freuen uns sehr, dass wir den Eltern in der R+V solch ein Angebot ...

mehr