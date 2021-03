R+V Versicherung AG

R+V Krankenversicherung bietet neue Tarife für Beamte an

Wiesbaden (ots)

Die R+V Krankenversicherung hat zum 1. April ihre Tarife für Beamte überarbeitet und bietet ab sofort deutlich mehr Leistungen an. Zu den Highlights des neuen R+V-BeihilfeKonzepts zählen unter anderem die volle Leistung für Zahnersatz bereits ab Vertragsbeginn. Zudem fördert die R+V Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen, ohne dass sich diese auf eine mögliche Beitragsrückerstattung auswirken. Zudem gibt es im neuen R+V-BeihilfeKonzept viele attraktive Leistungen für Beamtinnen. So übernimmt die R+V die Kosten für Geburtsvorbereitungskurse sowie für Schwangerschafts- und Rückbildungsgymnastik und zahlt eine Geburtspauschale von 300 Euro.

Darüber hinaus erkennt die R+V Leistungen von Heilpraktikern bis zu den Höchstsätzen an. Außerdem können auch die im R+V-BeihilfeKonzept versicherten Kunden Telemedizin in Anspruch nehmen und über den R+V-Partner TeleClinic online ärztlichen Rat erhalten.

Assekurata bewertet R+V-Tarif mit "sehr gut"

"Vergleichen lohnt sich, denn unsere Beihilfe-Tarife zählen jetzt zu den attraktivsten im Markt", betonte Nina Henschel, Vorständin der R+V Krankenversicherung. Das bestätigt auch eine Analyse der Ratingagentur Assekurata. Die Experten untersuchten dabei Tarifbedingungen, Leistungsumfang sowie Kalkulationsgrundlagen und vergaben die Note "sehr gut" (1,2). "Mit Hilfe des neuen R+V-BeihilfeKonzepts wollen wir in der Zielgruppe der Beamten und Beamtenanwärter deutlich Marktanteile gewinnen", kündigte Henschel an.

R+V-Tarife sind klar und einfach strukturiert

Das neue R+V-BeihilfeKonzept ist klar strukturiert und besteht aus den drei Tarifkombinationen classic, comfort und premium. Alle drei Varianten enthalten einen Grundtarif sowie einen Ergänzungstarif, der unter anderem die Erstattung der Restkosten für Heilpraktiker, Sehhilfen, zahntechnische Leistungen und die Behandlung bei Auslandsreisen regelt. In der premium-Variante zahlt die R+V zudem Arzthonorare, die über den Höchstsätzen der jeweils gültigen Gebührenordnung liegen.

Zudem bietet die R+V in den Varianten comfort und premium Wahlleistungstarife. Dabei erstattet die R+V in der comfort-Variante Zweibettzimmer und Privatarzt bei freier Krankenhauswahl. In der premium-Variante übernimmt die R+V bei freier Klinikwahl die Kosten für Einbettzimmer und Privatarzt auch über die Höchstsätze der gültigen Gebührenordnung hinaus. In allen drei Varianten des R+V-BeihilfeKonzepts können die Versicherten preiswert zusätzliche Absicherungen abschließen, etwa ein Krankenhaustagegeld oder ein Pflegemonatsgeld.

