Dr. Wolff @ China Beauty Expo 2020

Shanghai und Bielefeld, Deutschland (ots/PRNewswire)

Vom 9. Juli bis zum 11. Juli öffnet die "China Beauty Expo" ihre Pforten für Besucher, Distributoren, Produzenten und Streaming-KOLs. Damit startet Shanghai sein erstes größeres Offline-Event im Jahr 2020 nach dem Covid-19-Lockdown. Mit 520.000 erwarteten Offline- und über 2 Mio. Online-Besuchern ist die China Beauty Expo die größte und führende Messe im Bereich Kosmetik in Asien. Auf mehr als 260.000 Quadratmetern werden über 3.500 Austeller ihre Innovationen der internationalen Kosmetikgemeinde präsentieren.

Alpecin und Plantur feiern Messedebüt

Das Familienunternehmen Dr. Wolff aus Bielefeld ist erstmalig mit einem eigenen Pavillon dabei und wird über drei Tage hinweg seine Marken Alpecin und Plantur in einer eigens inszenierten Erlebniswelt präsentieren. Ziel ist es, den chinesischen Distributionspartnern und Konsumenten einen Einblick in die Seriosität der deutschen Dr. Wolff Forschung und ihrer problemlösenden Produkte zu geben. Der geschäftsführende Gesellschafter Eduard R. Dörrenberg erklärt: "Unser Auftrag ist es, mit professionellen Produkten die kosmetischen Herausforderungen unserer chinesischen Kunden zu lösen."

Dr. Wolff sieht auf dem asiatischen Markt großes Potential

Das Bielefelder Unternehmen ist seit 2015 mit einer eigenen Tochtergesellschaft und lokalem Team in Fernost vor Ort und plant, nach der erfolgreichen Einführung der Marken Alpecin und Plantur in China, nun die nächsten Schritte. "Authentische und qualitativ hochwertige Produkte sind das A und O für eine erfolgreiche Markenbildung. Dafür steht der Name Dr. Wolff auch in China", so Dörrenberg.

Die Dr. Wolff Gruppe operiert mittlerweile auf fast allen lokalen und Cross-Border-E-Commerce-Kanälen und expandiert auch im stationären Handel in China. Dabei verfolgt das Unternehmen die Strategie, durch eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, näher an die chinesischen Kunden heranzurücken. "Jeden Tag lernen wir mehr über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede unserer chinesischen Kunden mit unseren deutschen Kunden. Das hilft uns, den Markt besser zu verstehen; bessere Entscheidungen vor Ort zu treffen und natürlich auch lokale Innovationen für unseren deutschen Markt zu entdecken." Das Unternehmen setzt seit seinem Markteintritt in China auf ein eigenes lokales Team mit lokalem Partner. "Das ist für mich das beste Beispiel für eine erfolgreiche deutsch-chinesische Zusammenarbeit".

Der Unternehmer aus Bielefeld spricht aus eigener langjähriger Erfahrung: Dörrenberg hat selbst mit seiner Familie über 4 Jahre in Singapur gelebt und das Geschehen auf den asiatischen Märkten aus nächster Nähe beobachtet.

Mit Marken wie Alcina, Alpecin und Linola, sowie Plantur, Biorepair, Vagisan und Karex ist die in vierter Generation familiengeführte Dr. Wolff-Gruppe aus Bielefeld mit 711 Mitarbeitern auf weltweitem Wachstumskurs. Im Fokus stehen seit der Gründung 1905 die Forschung und der wissenschaftlich belegbare Nutzen der Produkte, um eine Lösung für Haar- oder Hautprobleme zu finden. Mit eigenen Entwicklungen konnte das Unternehmen 313 Millionen Euro Umsatz (2019) erzielen. Dr. Wolff ist in 62 Ländern aktiv. Weitere Infos finden Sie unter: www.drwolffgroup.com/de/.

