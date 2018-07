Aachen (ots) - Aachen/Berlin. Die Reaktorsicherheitskommission (RSK) hat keine Bedenken wegen der Risse in den umstrittenen belgischen Meilern Tihange 2 und Doel 3. Das geht aus einer Stellungnahme des Gremiums hervor, das der "Aachener Zeitung" (Montagausgabe) exklusiv vorliegt. Die Reaktorsicherheitskommission erstellt die Expertise für das zuständige Bundesumweltministerium. In der 19-seitigen "Bewertung der Sicherheitsnachweise für die Reaktordruckbehälter der belgischen Kernkraftwerke Doel-3 /Tihange-2" heißt es zu drei von vier Punkten: "Die Fragestellung ist abgeschlossen." Lediglich eine weitere Materialprüfung wünschen sich die deutschen Werkstoffspezialisten noch. Auch die ist bereits vereinbart und wird in Stuttgart durchgeführt werden.

Die RSK sieht es als hinreichend erwiesen an, dass die Risse in den Schmiederingen des Reaktordruckbehälters während der Herstellung entstanden sind, dass deren Anzahl nicht und deren Größe nicht signifikant zunimmt. Vielmehr schließt sich die RSK den Ergebnissen der belgischen Atomaufsichtsbehörde Fanc weitgehend an, wonach die Reaktoren sicher sind, wie RSK-Chef Rudolf Wieland der "Aachener Zeitung" im Gespräch sagte.

