Bis zu 50 Prozent kürzere Behandlungszeiten mit dem Software-Upgrade des Accuray CyberKnife®-Systems

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Zusätzlich verkürzt die neue Generation des Accuray Precision®-Bestrahlungsplanungssystems mit dem CyberKnife VOLO(TM) Optimizer die Behandlungsplanungszeiten um bis zu 90 Prozent und ermöglicht täglich die Behandlung einer größeren Anzahl von Patienten.

Accuray Incorporated (NASDAQ: ARAY) gab heute die neue Version des Accuray Precision®-Bestrahlungsplanungssystems (TPS, Treatment Planning System) mit dem CyberKnife® VOLO(TM) Optimizer bekannt. Diese verbessert die Betriebseffizienz durch die schnellere Erstellung qualitativ hochwertiger Behandlungspläne und verkürzte Behandlungszeiten. Die neue TPS-Generation mit dem Optimizer vereinfacht die Entwicklung optimaler klinischer Behandlungspläne durch eine bis zu 90 Prozent schnellere Planungszeit und eine um etwa 50 Prozent verkürzte Behandlungszeit. So kann der Zugang zu der stereotaktischen Körperbehandlungstherapie (SBRT, Stereotactic Body Radiation Therapy) und der stereotaktischen Radiochirurgie (SRS, Stereotactic Radiosurgery) mit dem CyberKnife-System für die Patienten ausgeweitet werden.

"Unser Krankenhaus war eines der ersten in den USA, das Behandlungen mit dem CyberKnife M6(TM) und dem InCise(TM) Multileaf-Kollimator angeboten hat. Wir führen nun unser innovatives Vermächtnis fort, das sich auf die Weiterentwicklung unseres Behandlungsangebots mit dem Upgrade des Accuray Precision TPS und dem CyberKnife VOLO Optimizer konzentriert," so Sujatha Pai, Chefarzt des Penn Medicine Lancaster General Health. "Eines unserer Ziele beim Umstieg von MultiPlan® TPS auf Accuray Precision TPS und den neuen Optimizer war die Erhöhung der Geschwindigkeit, mit der wir Behandlungspläne erstellen und optimieren können. Unsere bisherige Erfahrung beweist eindeutig, dass wir dieses Ziel erreichen. Beispielsweise sagen unsere beiden Physiker, Allison Lindsey und Dr. Hong Xiang, dass wir einen optimalen Prostataplan in nur 45 Minuten erstellen konnten, was vor dem Upgrade 5-6 Stunden in Anspruch genommen hätte. Generell ist es nun einfacher, den optimalen Behandlungsansatz für die Patienten zu ermitteln und dies in kürzerer Zeit. Hierdurch können wir einer größeren Anzahl Patienten SBRT- und SRS-Behandlungen ermöglichen."

Der CyberKnife VOLO Optimizer baut auf in der Industrie etablierten Methoden für Bestrahlungspläne auf, mit neuen Instrumenten, die zu einer außergewöhnlichen klinischen Erfahrung beitragen sollen. Gemäß den Vorgaben klinischer Anwender und angegliederter regionaler und akademischer Zentren ist Zielsetzung des Optimizers: 1.) eine schnellere Planung und somit ein höherer Planungsdurchsatz und die Ermöglichung besserer Pläne durch Untersuchung von Zielkonflikten und 2.) eine Verbesserung des Behandlungsdurchsatzes. Mit dem CyberKnife VOLO Optimizer soll eine wesentliche Verkürzung der Optimierungszeit für Kliniker erzielt werden. So können diese an einem Tag optimale Behandlungspläne für mehrere Fälle von Krebs- und neurologischen Erkrankungen mit verschiedenen Diagnosen und Tumorgrößen erstellen.

Eine Accuray interne Auswertung, die das Accuray Precision TPS mit dem CyberKnife VOLO Optimizer mit anderen TPS sowohl für das CyberKnife als auch für andere Bestrahlungssysteme verglichen hat, hat wichtige Verbesserungen identifiziert, darunter:

- Bis zu 50 Prozent kürzere Behandlungszeiten bei SRS/SBRT, einschließlich Bestrahlung und Bildgebung alle 30 Sekunden oder öfter, ermöglichen Klinikern die tägliche Behandlung einer größeren Anzahl von Patienten. - Bis zu 90 Prozent kürzere Behandlungsplanungszeiten ermöglichen Klinikern die tägliche Erstellung und Bewertung einer größeren Anzahl von Plänen sowie die einfachere Bestimmung des auf den jeweiligen Patienten abgestimmten Behandlungsplans.

"Das neue Accuray Precision TPS mit dem CyberKnife VOLO Optimizer stellt einen wichtigen Schritt bei der Entwicklung des CyberKnife-Systems in Bezug auf Behandlungsschnelligkeit, Effizienz und Bedienkomfort dar. Kliniker haben nun die Möglichkeit, gleichbleibend hochpräzise radiochirurgische Behandlungen mit dem bewährten System in einer kürzeren Zeit bei einer größeren Anzahl von Patienten durchzuführen," so Lionel Hadjadjeba, M.D., Senior Vice President und Chief Customer Experience Officer bei Accuray. "Wir sind begeistert von den Ergebnissen unserer internen Auswertung. Im Vergleich zu anderen TPS für die CyberKnife®-Plattform und der Bestrahlungsplanungssoftware für andere Bestrahlungssysteme konnten wir bemerkenswerte Verkürzungen sowohl bei der Behandlungsplanung als auch bei den Verabreichungszeiten feststellen.Wir glauben, dass die Einführung des CyberKnife VOLO(TM) Optimizers das Potential für signifikante Änderungen bei der Nutzung der Plattform im Klinikalltag hat."

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/320376/accuray_incorporated_logo.jpg

Original-Content von: Accuray, übermittelt durch news aktuell