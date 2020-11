OnlineVideoEditor.io - cloudbasierte Videoproduktionsplattform für Unternehmen

Contenthouse GmbH

ST. GALLEN, SCHWEIZST. GALLEN, SCHWEIZ (ots)

Die Contenthouse GmbH aus St. Gallen in der Schweiz kooperiert mit der Moovly Media Inc. (TSX VENTURE: MVY) (OTC: MVVYF) (FRANKFURT: 0PV2) aus Gent in Belgien, dem führenden Anbieter von cloudbasierten Videoproduktionstools für Marketing-, Kommunikations- und Schulungsvideos für Unternehmen und Institutionen. Contenthouse vermarktet die Produktpalette von Moovly in einer deutschen Sprachversion in der D/A/CH-Region unter der Marke OnlineVideoEditor.io und bietet den Benutzern einen deutschsprachigen Support an.

Benjamin Pipa, CEO von Contenthouse, sagt: "Wir haben uns eingehend mit dem Markt und den verschiedenen Akteuren befasst. Moovly war eindeutig die beste und flexibelste Plattform auf dem Markt; ihre vorlagenbasierten Produktionslösungen und die fortschrittliche Videoautomations-Technologie können von uns gut verkauft und von unseren Kunden gewinnbringend eingesetzt werden."

Brendon Grunewald, Präsident von Moovly Media Inc., kommentiert: "Wir freuen uns, mit Contenthouse einen erfahrenen Content-Creator gefunden zu haben, um unseren Marktanteil im deutschsprachigen Raum zu erhöhen. Die innovative Art und Weise, wie Contenthouse das Produktangebot von Moovly für den deutschsprachigen Markt neu verpackt und vermarktet, zeigt uns, dass wir den richtigen Partner gewählt haben."

Mit dem "OnlineVideoEditor Studio powered by Moovly" steht den Benutzern eine zukunftsorientierte Plattform zur Verfügung, mit der KMU und Grosskonzerne ansprechende Videoinhalte schlank und trotzdem professionell erstellen können. Dies erlaubt Marketing und Kommunikationsabteilungen, selbstständig ihre Produkte, Dienstleistungen und/oder News mittels eigener Videos zu bewerben, zu erklären und zu kommunizieren.

Als Highlight werden API- und Automationstechnologien integriert, um standardisierte Videoproduktionen mittels Vorlagen und Datenquellen zu ermöglichen. Damit ist es einfach möglich, hochautomatisierte Videos zu produzieren und zu publizieren. Diese Dienste werden unter anderen von Job-Plattformen, Tourismusorganisationen, Retailern, Onlineshops und Bildungsorganisationen gerne eingesetzt.

Weitere Informationen: https://OnlineVideoEditor.io

