Allied Telesis

Allied Telesis auf IT World Awards 2020 mit Gold und Silber ausgezeichnet

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Innovative Cybersicherheits- und Wi-Fi-Lösungen stießen auf dem internationalen Preiswettbewerb auf Anerkennung

Allied Telesis gab heute bekannt, auf den renommierten 15th Annual Network Products Guide 2020 IT World Awards® einen doppelten Erfolg erzielt zu haben. Das sich selbst schützende Netzwerk des Unternehmens (Self-Defending Network) gewann unter scharfen Wettbewerbsbedingungen GOLD für die beste Endpoint-Sicherheitslösung. In der stark umkämpften Kategorie 'Wireless Solutions' wurde die kompromisslose Wi-Fi-Lösung des Unternehmens (No Compromise Wi-Wif) mit SILBER ausgezeichnet.

Das Self-Defending Network von Allied Telesis stellt eine automatisierte Threat-Response-Lösung dar, die Cyber-Angriffe noch bevor Schäden verursacht werden können umgehend abwehrt. Die Installation der Lösung, die mit branchenführenden Firewalls kompatibel ist und keine Agentensoftware auf Endpoint-Geräten benötigt, ist bedienfreundlich und bietet unmittelbaren Netzwerkschutz.

No Compromise Wi-Wi ist die weltweit erste drahtlose Lösung, die sowohl ein- als auch mehrkanalige Radioarchitekturen gleichzeitig unterstützt. Dieses Hybridsystem verleiht Kunden die Flexibilität, die Vorteile einer jeden Architektur zugunsten einer optimierten Roaming-Erfahrung und eines Hochleistungsdurchsatzes vollends auszuschöpfen. Diese einzigartige Kombination ermöglicht eine optimierte Nutzererfahrung und verringert sowohl Kosten als auch Komplexität der Infrastruktur. Das Unternehmen plant, sein bereits bestehendes Sortiment an hybriden APs in der nahen Zukunkt mit Wi-Fi 6-Zugangspunkten zu erweitern.

"Wir sind hocherfreut, dass diese Lösungen sich auf dem Wettbewerb beweisen konnten", kommentierte Graham Walker, VP des Bereiches Sales and Marketing bei Allied Telesis, "da sich jede einzelne dieser Lösungen einer wesentlichen Netzanforderung annimmt: drahtlose Zuverlässigkeit und Netzwerksicherheit. Wir haben praktische, bedienfreundliche Lösungen bereitgestellt, die unseren Kunden einen realen Mehrwert bieten und sind stolz, dafür ausgezeichnet worden zu sein."

Bitte kontaktieren Sie uns noch heute, sollten Sie an weiteren Informationen oder an einer Demonstration unseres Self-Defending Network oder unseres No Compromise Wi-Fi interessiert sein.

Informationen zu Allied Telesis

Allied Telesis stellt seit über 30 Jahren zuverlässige, intelligente Konnektivitätslösungen für Anwendungsfälle jeder Art bereit - angefangen bei Unternehmensorganisationen bis hin zu komplexen Infrastrukturprojekten rund um den Globus. Wir sind kontinuierlich damit beschäftigt, die Art und Weise der Bereitstellung und Verwaltung unserer Dienste und Anwendungen zu optimieren, um eine Wertsteigerung zu erzielen und Betriebskosten senken zu können. Besuchen Sie uns online unter www.alliedtelesis.com

Informationen zu den IT World Awards

Network Products Guide übernimmt eine große Rolle, wenn es darum geht, Entscheidungsträger und Endnutzer in sämtlichen Bereichen der Informationstechnologie und Cybersicherheit auf dem neuesten Stand zu halten. Die jährlich stattfindenden IT World Awards sind Teil des SVUS Awards®-Anerkennungsprogramms im US-amerikanischen Silicon Valley. Jedes Jahr nehmen Organisationen aus der ganzen Welt teil. Erfahren Sie unter https://networkproductsguide.com mehr über die IT World Awards.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/884909/Allied_Telesis_Inc___Logo.jpg

Pressekontakt:

Graham Walker

VP Sales & Marketing

marketing@alliedtelesis.com

+1 408-519-8700

Original-Content von: Allied Telesis, übermittelt durch news aktuell