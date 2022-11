Gruner+Jahr, Gala

Paul Newmans Tochter über die Hollywood-Legende: "Im Grunde war er sehr schüchtern"

Für seine Fans bleibt Paul Newman (1925-2008) für immer "der Mann mit den stahlblauen Augen", der größte Frauenschwarm Hollywoods - privat war er ein Mensch voller Selbstzweifel. "Er haderte damit, ein Star zu sein", sagt seine Tochter Claire, 57, jetzt im GALA-Interview (Heft 45/2022, ab heute im Handel). "Im Grunde war er sehr schüchtern, liebte zwar seine Arbeit, dachte aber, kein großer Schauspieler zu sein. Ich erinnere mich an einen gemeinsamen Besuch bei den Oscars. Da hat er sich so unwohl gefühlt!" Für sie selbst hingegen sei ihr Dad stets wie "Superman" gewesen, so Claire Newman. "Er hat fast all seine Stunts selbst gemacht. Jeden Tag trainierte er zwei Stunden im Fitness-Studio. Mit 70 gewann er noch das 24-Stunden-Rennen in Daytona. Er war wie eine dauergeladene Batterie."

