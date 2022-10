Wigald Boning: "Mirco Nontschew war ein melancholisches Genie"

Hamburg (ots) - Beide sind Star-Köche, der eine in England, der andere in Deutschland. Ihre Anfangsjahre aber verbrachten sie Mitte der Neunzigerjahre gemeinsam als Jung-Köche in London. In der aktuellen GALA (Heft 41/2022, ab heute im Handel) sprechen Tim Mälzer, 51, und Jamie Oliver, 47, über die Monate im "Neal Street"-Restaurant. "Die brillanteste Zeit meines ...

