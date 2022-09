Gruner+Jahr, Gala

Til Schweiger träumt vom Leben auf dem Land

Ein Haus in Hamburg, eine Wohnung in Berlin - auf den ersten Blick ist Deutschlands erfolgreichster Filmemacher ein Stadtmensch. Im GALA-Interview (Heft 37/2022, ab morgen im Handel) verrät Til Schweiger, 58, jetzt allerdings: "Mein Traum war immer, auf dem Land zu leben." Dafür sei seine Ex-Frau Dana leider nicht zu haben gewesen. Schweiger: "Das ist auch der Hauptgrund, warum ich mir eine Finca auf Mallorca gekauft habe. Mal gucken, vielleicht ziehe ich auch in Deutschland noch aufs Land."

