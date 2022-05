Gruner+Jahr, Gala

Bastian Schweinsteiger ist bei seinen Kindern der Lustige

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Für Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger, 37, und Tennisstar Ana Ivanovic, 34, sind die Eltern-Rollen bei ihren beiden kleinen Söhnen klar verteilt. "Bastian ist der Lustige, ich bin eher die Strenge", verrät Ana im GALA-Paar-Interview (Heft 19/2022, ab morgen im Handel). "Aber wenn Bastian ihnen etwas Süßes gibt, erzählen sie es mir inzwischen sofort, weil sie wissen, dass ich es ihnen nicht erlauben würde." Ihre Familie sei für sie heute Heimat, so Ana Ivanovic. "Ich bin so viel gereist, ich hatte nie ein wirkliches Zuhause." Und Bastian Schweinsteiger ergänzt: "Mein perfekter Tag ist es, ihn mit den Kindern zu verbringen. Sie lieben es, ins Museum zu gehen oder in den Zoo. Und wenn sie im Bett sind, gehen wir beide zusammen in ein schönes Restaurant."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell