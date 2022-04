Gruner+Jahr, Gala

Diane Kruger: Mit meiner Tochter spreche ich Deutsch

Auch als Hollywood-Star bleibt Diane Kruger, 45, heimatverbunden. "Ich habe 25 Jahre in Frankreich gelebt, zurzeit wohnen wir in New York. Heimat ist für mich wirklich die Welt. Aber ich fühle mich schon sehr europäisch und natürlich weiterhin sehr deutsch", sagt die gebürtige Niedersächsin im Interview mit GALA (Heft 17/2022, ab morgen im Handel). Gemeinsam mit ihrem Partner, "The Walking Dead"-Star Norman Reedus, 53, hat die Schauspielerin eine dreijährige Tochter. "Ich spreche Deutsch mit ihr, und sie versteht auch alles. Bestimmte Worte sagt sie nur auf Deutsch, zum Beispiel Pfannkuchen." Diane Kruger setzt beim Kochen allerdings neben deutschen Klassikern gern auf französische Genüsse: "Zum Beispiel eine Lammkeule, die acht Stunden im Ofen schmoren muss. Das liebe ich!"

