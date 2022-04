Gruner+Jahr, Gala

Marco Schreyl: "Ich habe dazugelernt"

Vor zehn Jahren verließ Marco Schreyl "Deutschland sucht den Superstar", und damit auch das deutsche Fernsehen. Nun ist er zurück als Moderator bei RTL - ab 16. April auch bei "DSDS". In der aktuellen GALA (Heft 15/2022, ab heute im Handel) zeigt sich der 48-Jährige selbstkritisch. "Ich habe dazugelernt", sagt Schreyl in Anspielung auf seine frühere "DSDS"-Zeit. Die Zuschauer hatten sein Auftreten in der Casting-Show, damals noch mit Dieter Bohlen, als arrogant kritisiert. Als er nun das Angebot von RTL bekam, war er überrascht: "Ich habe am Telefon erst nur ,Oha!' gesagt, dann musste ich lachen", erklärt er im GALA-Gespräch. "Damit hätte ich nach so vielen Jahren niemals gerechnet."

