Soyeon Schröder-Kim: "Warum muss man sich um die Meinung anderer Menschen kümmern?"

Soyeon Schröder-Kim, 51, ist ein großer Fan von Instagram. In dem Sozialen Netzwerk zeigt sie oft Fotos und Videos von sich und ihrem Ehemann Gerhard Schröder, 77. Der Altkanzler in Puschen, der Altkanzler mit frischen Hagebuttensträuchern - das stößt regelmäßig auf Kritik. In der aktuellen GALA (Heft 06/2022, ab heute im Handel) sagt Schröder-Kim auf die Frage, ob sie die hämischen Kommentare kränken: "Jeder hat ein anderes Lebensmotto. Warum muss man sich um die Meinung anderer Menschen kümmern?"

