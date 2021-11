Gruner+Jahr, Gala

Jil Sander: "In Deutschland scheint es einen Wettbewerb um die am schlechtesten sitzende Jeans zu geben"

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Jil Sander, 77, zählt zu den größten Designerinnen der Welt, sie wird seit Jahrzehnten für ihre schlicht-elegante Mode gefeiert. Diese Woche spricht die Hamburgerin in GALA (Heft 47/2021, ab heute im Handel) über das Stilempfinden der Deutschen: "Deutschland ist auch aufgrund seiner Dezentralisierung und historischen Kleinstaatlichkeit immer ein eher egalitäres Land gewesen. Man orientiert sich nicht nach oben, an Vorbildern, sondern möchte der Mehrzahl entsprechen. Dabei schaukelt sich der akzeptierte Kleidungsstil schnell nach unten. Es scheint fast einen Wettbewerb um die am schlechtesten sitzende Jeans zu geben."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell