Maffay-Freundin Hendrikje Balsmeyer: "Ich freue mich, wenn die Frauen Peter anschauen"

Der erfolgreiche Musiker und die bildhübsche Frau an seiner Seite: Wie steht's mit der Eifersucht bei Peter Maffay, 71, und Hendrikje Balsmeyer, 34? "Das ist kein Problem", sagt die Partnerin des Rockstars im GALA-Doppelinterview (Heft 35/2021, ab heute im Handel). "Im Gegenteil, ich freue mich, wenn die Frauen Peter anschauen. Ich mag es ja auch, wenn mich ein Mann anguckt. Das heißt doch, dass mein Marktwert da draußen noch vorhanden ist." Maffay relativiert seine Antwort auf die Frage, ob er es mag, wenn ein anderer Mann Hendrikje anschaut. "Kommt drauf an, wie er schaut. Wenn er frech guckt, habe ich was dagegen. Ich komme vom Balkan, ich spüre das sofort. Ich halte Eifersucht aber bis zu einem gewissen Maß für eine gute Eigenschaft. Weil sie Wertschätzung widerspiegelt." Sollte es tatsächlich einen Grund für die Eifersucht geben, wären für Maffay die Konsequenzen klar: "Reisende festzuhalten war noch nie mein Ding. Wir leben nur einmal, jeder darf frei entscheiden."

