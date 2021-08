Gruner+Jahr, Gala

Klima-Aktivistin Luisa Neubauer lobt Prinz William

In einer Zoom-Konferenz mit VIPs von Cate Blanchett über Shakira bis zu Königin Rania von Jordanien hat Luisa Neubauer, 25, die Zukunft des Klimas diskutiert. Eingeladen hatte Englands Thronerbe Prinz William - die illustre Runde ist die Jury des von ihm ausgelobten Umweltpreises "Earthshot Prize", der im Oktober erstmals verliehen wird. "Wir sind alle sehr unterschiedlich, es gab rege Diskussionen", so 'Fridays For Future'-Aktivistin Neubauer im GALA-Interview (Heft 32/2021, ab morgen im Handel). Dennoch sei es "eine sehr liebe und zugewandte Runde" gewesen. Den Organisator lobt sie ausdrücklich: "Prinz William hat sich gut eingebracht. Man sieht, dass er und sein Team sich da richtig in die Arbeit reinhängen, wirklich toll."

