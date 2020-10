Gruner+Jahr, Gala

Jörg und Laura Wontorra: "Der Vater-Tochter-Urlaub ist uns heilig"

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Früher dachte man bei dem Namen Wontorra an den legendären Sportmoderator Jörg Wontorra, 71. Inzwischen ist auch seine Tochter Laura Wontorra, 31, eine feste TV-Größe als Moderatorin. In der aktuellen GALA (Heft 45/2020, ab heute im Handel) sprechen die beiden über ihr Vater-Tochter-Verhältnis. "Unser Papa-Urlaub ist wirklich unser größtes Familienritual", so Laura. Und Jörg Wontorra, der mit Lauras Mutter Ariane bis 2003 verheiratet war, erklärt: "Als Laura zwölf war und mein Sohn zehn, fing das an. Es war immer eine Städte- oder Studienreise. Dieses Jahr war Laura vier Wochen bei mir in Spanien - ist ja nicht so normal, dass eine 31-Jährige einen Monat mit ihrem Papa verbringt."

Was Laura von ihrem Vater gelernt hat: "Von ihm habe ich den Spruch: Schnaps ist Schnaps, und Selters ist Selters. Papa weiß, wann Zeit ist zu feiern. Er weiß aber auch, wann man arbeiten muss."

Jörg Wontorra sagt über seine Tochter: "Obwohl sie gerne mal mit ihrem Mundwerk vorangeht, ist sie ein sehr treuer Mensch, sehr ehrlich und aufrichtig. Nicht nur ihr Ehemann und ihr Papa können sich auf sie verlassen, sondern auch ihre Freunde." Aber auch er hat von ihr gelernt: "Dieser Schuss Unbekümmertheit - den habe ich mir bei ihr abgeguckt."

