Lang Lang & Gina Alice Redlinger: Erstes gemeinsames Interview über ihre Ehe

Seit einem Jahr ist Star-Pianist Lang Lang, 38, verheiratet. Nun gab er in der aktuellen GALA (Heft 40/2020, ab morgen im Handel) ein Doppel-Interview mit seiner Frau Gina Alice Redlinger, 26, ebenfalls Pianistin. Lang Lang schwärmt: "Verheiratet zu sein, das ist viel schöner als das Single-Dasein. Die Ehe hat mich definitiv reifen lassen." Seine Frau verrät: "Wir sind immer zusammen - das gibt uns ein Gefühl von Zuhause."

Auch über Nachwuchspläne sprach das Paar mit GALA - beide sind Einzelkinder und wünschen sich eine große Familie: "Unser Nachwuchs soll mit Geschwistern aufwachsen", so Gina Alice. Lang Lang, der in seiner Kindheit unter der Strenge seines Vaters litt, sagt: "Ich möchte meine Kinder nicht dermaßen unter Druck setzen. Falls allerdings eines Pianist werden will, muss es regelmäßig üben. Sonst hat es keine Chance vorwärtszukommen."

