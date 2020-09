Gruner+Jahr, Gala

Lewis Hamilton: "Meine Mutter ist meine beste Freundin"

Hamburg

Im GALA-Interview (Heft 37/2020, ab heute im Handel) singt der britische Formel-1-Star Lewis Hamilton ein Loblied auf seine Eltern. "Meine Mutter ist meine beste Freundin", so der 35-jährige Profisportler. "Sie war immer eine sehr große Unterstützung für mich. Sie ist so lieb und herzlich." Sein Vater wiederum sei vor allem für seinen Musikgeschmack verantwortlich: "Meine Vorbilder sind Prince, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Bob Marley und James Brown. Früher habe ich ihre Musik mit meinem Vater gehört." Er liebe es, selbst zu komponieren, so Hamilton. "Ich mache das seit meiner Kindheit. Ich nehme mir die Gitarre oder setze mich ans Klavier und schreibe Songs. Meine Musik entspannt mich total."

