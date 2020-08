Gruner+Jahr, Gala

Nico Rosberg: "Ich möchte meinen Töchtern ein Vorbild sein"

Für Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, 35, ist Nachhaltigkeit auch eine Familienangelegenheit. "Seit ich Vater wurde, sind diese Themen noch wichtiger für mich geworden", sagt er im GALA-Interview (Heft 36/2020, ab heute im Handel). "Ich möchte meinen Töchtern ein gutes Vorbild sein. Sie sollen mich nicht eines Tages fragen, warum ich nicht mehr für die Umwelt getan habe." Gemeinsam mit Ehefrau Vivian, 35, habe er beispielsweise Trinkhalme aus Metall angeschafft. "Wir verzichten auch sonst auf unnötiges Plastik. Unsere Mädchen verstehen das auch schon. Wir erklären ihnen zum Beispiel, dass Plastik in den Meeren eine Gefahr für die Schildkröten darstellt." Die beiden Töchter sind fünf und drei Jahre alt.

Seit seinem Rücktritt als Profisportler 2016 investiert Nico Rosberg in Zukunftstechnologien wie E-Autos oder Öko-Katamarane. Auch als neues Gesicht in der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" will er jetzt grüne Gedanken einbringen.

