Oliver Pocher trägt, was seine Frau ihm rauslegt

Was macht man nicht alles aus Liebe! "Ich merke, dass Olli sich bei seinen Outfits ab und zu mir anpasst", sagt Amira Pocher, 27, die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher, 42, im GALA-Interview (Heft 36/2020, ab morgen im Handel). "Er zieht auch manchmal Sachen an, die ich ihm rauslege. Ich habe Spaß daran und finde es total cool, wenn wir alle drei den gleichen Look tragen." Der Dritte im Bunde ist der neun Monate alte Sohn der beiden.

Anfang nächsten Jahres erwarten Amira und Oliver Pocher ihr zweites gemeinsames Kind. Als sie ihm sagte, dass sie wieder schwanger ist, habe Oliver "wie immer mit Humor" reagiert, so Amira Pocher. "Er hat gelacht! Das hat er beim ersten Mal auch getan. Er hat immer schon Anspielungen gemacht, dass der Kleine kein Einzelkind bleiben soll. Natürlich hat unser Sohn schon drei Geschwister. Aber sie leben leider nicht hier. Uns war klar, dass wir nachlegen wollen."

