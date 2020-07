Gruner+Jahr, Gala

GALA launcht Beauty-Podcast "Glossip": Prominente und Beauty-Experten verraten ihre Schönheitsgeheimnisse

Morgen startet GALA.de die erste Staffel "Glossip". In dem neuen Podcast-Format spricht die Redaktion mit prominenten Persönlichkeiten und Experten aus der Kosmetikbranche über Themen wie Beauty, Body und Botox. Von den neusten Make-up-Trends, über skurrile Treatments bis hin zu Schönheits-Operationen - hier wird so manches Geheimnis gelüftet. Wie gewohnt gibt GALA.de auch in "Glossip" exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

"Glossip" erscheint immer freitags auf GALA.de sowie auf AudioNow und allen gängigen Podcast-Plattformen. Eine Staffel umfasst fünf Folgen mit je einem Experten oder Prominenten aus der GALA-Welt. Die Themen der Folgen sind individuell auf den Protagonisten abgestimmt. Eine Folge hat rund 15 Minuten Länge und bietet die perfekte kleine Auszeit zwischendurch.

In der ersten Staffel berichtet die Make-Up-Artistin der Stars Serena Goldenbaum von ihrer Arbeit mit Prominenten wie Sylvie Meis, Helene Fischer und Barbara Meier. In Staffel 2 gewährt Model, Influencerin und Schauspielerin Elena Carriere Einblicke in ihren Arbeitsalltag und verrät ihre persönlichen Beauty-Rituale. Aus jeder Folge können die Hörer*innen einen persönlichen Beauty-Tipp mitnehmen.

Redaktion und Projektleitung: Nane Meyer (Leitung Beauty, Mode und Lifestyle GALA Digital), Lara Golombek (Mode-, Beauty- und Lifestyle-Redakteurin GALA Digital), Ivy Haase (Podcast-Redakteurin), Produktion: Aleksandra Zebisch, unterstützt von Janneke Wehrmeijer, Laura Nuernberger und Linus Günther. "Glossip" ist eine Produktion der Audio Alliance.

