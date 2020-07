Alt-Kanzler Schröder modelt für seine Frau

Gruner+Jahr, Gala

Unter dem Label "Schröder-Kim, Made in Hannover" entwirft und näht Soyeon Schröder-Kim, 52, die fünfte Ehefrau von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, 76, moderne koreanische Trachten. Angeregt wurde sie durch die Initiative "Altenhilfe Hero e.V.", die sich um alte und kranke Koreaner und Koreanerinnen in Deutschland kümmert, wie sie im exklusiven GALA-Interview (Heft 32/2020, ab morgen im Handel) verrät.

"Diese Menschen habe ich alle mit meinen selbstgenähten Schutzmasken versorgt. Sie haben sich sehr darüber gefreut. So bin ich dann auf die Idee gekommen: Vielleicht würde ihnen ein zur Maske passendes Hemd im Hanbok-Style, der koreanischen Tracht, eine noch größere Freude bereiten." Gerhard Schröder ließ sich in einem dieser Kleidungsstücke fotografieren. Soyeon Schröder-Kim: "Er unterstützt meine soziale Arbeit sehr. Deshalb hat er ein Foto mit einem solchen Hemd akzeptiert. Er zieht es gelegentlich auch im privaten Rahmen an."

