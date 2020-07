Gruner+Jahr, Gala

Sylvie Meis verrät Hochzeits-Details

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Der Countdown läuft: Im August wollen Sylvie Meis, 42, und ihr Verlobter, der Künstler Niclas Castello, 41, nun endlich Hochzeit feiern. Das Fest musste wegen der äußeren Umstände verschoben werden. "Wir heiraten in Florenz, Italien ist unser Lieblingsland", sagt Sylvie Meis im GALA-Interview (Heft 30/2020, ab morgen im Handel). "Ich habe mich total in die Location verliebt, ein wunderschönes Boutique-Hotel mit traumhaftem Blick über die Stadt. Sehr stylish und mit einem verspiegelten Ballsaal wie in Versailles." Vier Tage lang werde gefeiert, "daher wird es vier verschiedene Outfits geben. Am Samstag, dem eigentlichen Tag der Hochzeit, trage ich natürlich die beiden wichtigsten Kleider: das Brautkleid für die Zeremonie und dann das Kleid für die Party."

Ihren Nachnamen bei der Trauung zu ändern, ist für Sylvie Meis keine Option. "Ich werde nie wieder den Namen eines Mannes annehmen. Ich bin Sylvie Meis und sehr stolz darauf. Als ich Sylvie van der Vaart hieß, haben mir alle geraten: ,Behalte den Namen!' Ich habe trotzdem wieder meinen Mädchennamen angenommen. Wenn ich heute noch van der Vaart heißen würde, würde ein Teil in mir immer denken: Du hast den Erfolg nur, weil du seinen Namen behalten hast."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Pressekontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Sophie Charlotte Herzberg

Gruner + Jahr GmbH

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884

E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.de

www.gala.de

Original-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell