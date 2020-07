Lilly Krug: Kampfgeist von Mama Veronica Ferres, von Vater und Stiefvater

Gruner+Jahr, Gala

Lilly Krug, Tochter von Unternehmer Martin Krug, 62, und Schauspielerin Veronica Ferres, 55, die seit 2014 mit Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer, 61, verheiratet ist, liebt ihre Patchwork-Familie! "Wir verstehen uns ganz wunderbar", sagt die 19-Jährige im Interview mit GALA (Heft 29/2020, ab heute im Handel). "Carsten kenne ich seit elf Jahren. Ich bin mit ihm aufgewachsen, und natürlich ist er auch Familie für mich. Wir können zusammen Spaß haben, uns streiten, vertragen und lachen, wie in jeder anderen Familie auch."

Gerade hat Lilly Krug mit einer kleinen Reisegruppe den Kilimandscharo bestiegen, der zur höchsten Gebirgskette Afrikas gehört. "Nach dem ganzen Schulstress wollte ich meinen Kopf freibekommen. Außerdem habe ich vier Filmprojekte in sechs Monaten abgedreht, da wollte ich einfach mal wieder raus in die Natur. Und wenn ich mir irgendetwas in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich es auch. Den Kampfgeist habe ich von Mama und von Papa, und Carsten ist auch so." Im Moment wohne sie wieder zu Hause bei ihrer Mutter in München und arbeite in einem Frozen-Yogurt-Laden. Lilly Krug: "In vier Wochen fliege ich wieder nach Los Angeles, wo ich Psychologie studiere. Nebenbei besuche ich abends die Schauspielschule."

