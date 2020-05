Gruner+Jahr, Gala

Marijke Amado: "Auch ich wurde Opfer häuslicher Gewalt"

Offene Worte von Entertainerin Marijke Amado, 66: "Ich musste häusliche Gewalt zweimal erfahren", sagt sie im Interview mit GALA (Heft 23/2020, ab heute im Handel). "Das erste Mal vor etwa 30, das zweite Mal vor 15 Jahren. Beim ersten Mal war es so gravierend, dass ich ins Krankenhaus musste. Doch das Schlimmste waren nicht die körperlichen Schmerzen, sondern die seelischen." Warum sie gerade jetzt mit dem Thema in die Öffentlichkeit geht? "Durch Corona mussten wir alle zu Hause bleiben, doch das eigene Heim kann ein gefährlicher Ort sein. Ich finde es wichtig, dass bekannte Persönlichkeiten nun sagen: Auch wir haben häusliche Gewalt erlebt, und wir wollen euch, den Opfern, Mut machen, euer Leben in die Hand zu nehmen."

Das GALA-Interview mit Mareijke Amado, die durch die "Mini Playback Show" zur Kult-Moderatorin wurde, erscheint im Rahmen der Initiative #SICHERHEIM der UFA, der Agentur Die Botschaft sowie der Bertelsmann Content Alliance, zu der auch Gruner + Jahr gehört.

