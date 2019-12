Gruner+Jahr, Gala

Motsi Mabuses Tochter kann schon tanzen

Motsi Mabuse, 38, will im kommenden Jahr für die Familie beruflich etwas kürzertreten. "Der Wunsch nach einem zweiten Baby jagt uns", sagt die Tänzerin und Promi-Tanz-Show-Jurorin im GALA-Interview (Heft 51/2019, ab morgen im Handel) über sich und ihren Ehemann Evgenij Voznyuk, 36, der ebenfalls Profitänzer ist. Die beiden wurden im August 2018 Eltern einer Tochter. "Mir ist bewusst, ich kann dieses Pensum so nicht länger halten, wenn ich eine größere Familie haben möchte. Schon jetzt ist es mit einem Kind zu viel. Gerade war ich vier Tage von zu Hause weg. Meine Tochter kann inzwischen laufen. Sie tanzt. Als ich wieder nach Hause kam, hatte sie plötzlich neue Dance-Moves drauf. Solche Momente will ich nicht verpassen."

Seit vielen Jahren gehört die Deutsch-Südafrikanerin Motsi Mabuse zur Jury der RTL-Show "Let's Dance". Seit diesem Jahr sitzt sie außerdem als Jurorin in der britischen Ur-Version "Strictly Come Dancing" und eroberte auch dort sofort die Herzen der TV-Zuschauer.

