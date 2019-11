Gruner+Jahr, Gala

Alexander Zverev und GNTM-Model Brenda Patea sind ein Paar

Tennis-Star Alexander Zverev, 22, ist frisch verliebt. Seine neue Freundin heißt Brenda Patea, 26, bekannt aus der Castingshow "Germany's Next Topmodel". Dort wurde sie 2017 Zehnte. Das meldet GALA (Heft 49/2019, ab morgen im Handel) diese Woche.

Kennengelernt habe sich das Paar Ende Oktober in Paris. "Wir haben uns anfangs auf Englisch unterhalten, bis wir merkten, dass wir beide Deutsch sprechen", sagt Brenda Patea zu GALA. Was sie an ihrem neuen Freund besonders liebe? "Seine Ehrlichkeit. Er ist niemand, der sich verstellt."

