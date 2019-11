Nazan Eckes: "Bei uns zu Hause wird doppelt so viel gefeiert wie in anderen Familien"

Gruner+Jahr, Gala

RTL-Moderatorin Nazan Eckes, 43, verheiratet mit dem österreichischen Künstler Julian Khol, sagt diese Woche in GALA (Heft 48/2019, ab morgen im Handel), wie sie in ihrer Familie Christentum und Islam unter einen Hut bringt. "Wir versuchen den Kindern zu erklären, dass wir an alles glauben. An Allah, an Gott, an Jesus. (...) Meine Schwiegermutter ist Religionslehrerin. Wenn die Kinder komplizierte Fragen stellen, schicken wir Oma diese als WhatsApp-Video, und sie antwortet mit einem süßen Erklär-Video. Ebenso bringt meine Mutter ihnen den Islam näher." Die religiösen Feiertage werden mit dem jeweiligen Familienzweig begangen. Ihr Fazit: "Das Schöne ist: Bei uns zu Hause wird doppelt so viel gefeiert wie in anderen Familien." Nach Weihnachten startet Nazan Eckes im Job durch. Ab 30. Dezember übernimmt sie als Nachfolgerin von Birgit Schrowange die Moderation von "RTL EXTRA" am Montagabend.

