Amira Pocher: Ollis Kinder freuen sich aufs Baby

Jeden Tag kann das Kind jetzt kommen: Hochschwanger gab Visagistin Amira Pocher, 27, Ehefrau von Comedian Oliver Pocher, 41, GALA (Heft 46/2019, ab morgen im Handel) in ihrem Wohnort Köln ein exklusives Interview. "Ein Baby war nicht unbedingt geplant, damit musste ich erst mal klarkommen", sagt sie. "Das hat sich aber nach wenigen Tagen ins komplette Gegenteil gewandelt. Jetzt können wir es kaum erwarten." Oliver Pocher hat bereits eine Tochter und zwei Söhne aus der Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden. "Ollis Kinder sind immer mehrere Wochen am Stück hier", sagt Amira Pocher. "Sie lieben Babys und auf sie achtzugeben. Ich hatte erst ein bisschen Sorge, ob die Kinder uns auch als Familie ansehen. Ich hatte befürchtet, sie sehen mich eher als ,die Frau, die bei Papa wohnt'. Aber da habe ich mich komplett getäuscht. Es kam schon die Diskussion, wer mit dem Baby in einem Zimmer schlafen darf."

