Gruner+Jahr, Gala

Brian Rennie zum Opernball-Rauswurf von Sylvie Meis: "Das ist sexistisch"

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Sylvie Meis wird 2020 nicht mehr den "Semper-Opernball" in Dresden moderieren. Der Veranstalter wirft ihr vor, ihre Robe sei dieses Jahr zu tief ausgeschnitten gewesen. In der aktuellen GALA (Heft 39/2019, ab heute im Handel) sagt Designer Brian Rennie, dessen Kleid sie trug: "Die Entscheidung ist einfach sexistisch! Wieso kann eine Frau im Jahr 2019 nicht tragen, was sie möchte? Das ist spießig. Sind wir etwa noch im Mittelalter?"

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Pressekontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Sophie Charlotte Herzberg

Gruner + Jahr GmbH

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884

E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.de

www.gala.de

Original-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell