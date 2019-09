Gruner+Jahr, Gala

Andreas Gabalier: "Ich habe es schon immer sexy gefunden, wenn man eine Frau auspacken kann"

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Seit wenigen Tagen ist er Single, diese Woche verrät Alpen-Rocker Andreas Gabalier, 34, in GALA (Heft 39/2019, ab morgen im Handel), was er an Frauen attraktiv findet. Auf die Frage, ob er Dirndl oder Hotpants lieber mag, sagt er: "Das Dirndlkleid! Ich habe es schon immer sehr sexy gefunden, wenn man eine Frau auspacken kann. Es muss doch gar nicht immer alles so knapp sein."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Pressekontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Sophie Charlotte Herzberg

Gruner + Jahr GmbH

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884

E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.de

www.gala.de

Original-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell