Gruner+Jahr, Gala

Andrea Gerhardt: Selbst wenn der Liebste zu Hause wartet - sie nimmt kein Flugzeug

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

"Bergdoktor"-Assistentin Andrea Gerhard, 35, spricht diese Woche in GALA (Heft 36/2019, ab morgen im Handel) über ihre C02-Bilanz. Die 900 Kilometer von ihrem Wohnort Hamburg zu den Dreharbeiten in Österreich lege sie konsequent mit dem Zug zurück. Ob das nicht manchmal schwerfalle? »Ja, es hat auch schon richtig wehgetan. Einmal war ich ungeplant früher fertig und hätte noch nach Hause fliegen, aber nicht mehr mit dem Zug fahren können. Die Produktion hat mich fünfmal gefragt, ob ich heimfliegen möchte. Jedes "Nein" tat mehr weh als das davor. Aber ich bin stark geblieben«, so die Schauspielerin zu GALA. Ihr Freund David habe dafür Verständnis. »Wir gehen den Weg gemeinsam.«

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Pressekontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Sophie Charlotte Herzberg

Gruner + Jahr GmbH

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884

E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.de

www.gala.de

Original-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell