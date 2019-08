Gruner+Jahr, Gala

Jimi Blue Ochsenknecht: In seiner Bar gibt es Mama-Tequila und Papa-Whiskey

Am 22. August eröffnet Jimi Blue Ochsenknecht, 27, die "Bar bOx" in Berlin-Mitte. In der aktuellen GALA (Heft 35/2019, ab heute im Handel) verrät der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Model Natascha, was er seinen Eltern servieren wird: "Beide werden einen eigenen Drink auf der Karte bekommen. Für meine Mutter habe ich mir die ,Pink Brain Margarita' mit 100 Prozent Agaven-Tequila und Pink Grapefruit überlegt; mein Dad bekommt den ,Ox-Rusty Nail', einen super Whiskey-Mix", so Ochsenknecht zu GALA.

