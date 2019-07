Gruner+Jahr, Gala

Bosbach skeptisch bei SPD-Freund seiner Tochter

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, 67, schaut aufs Parteibuch, wenn sich seine drei Töchter verlieben. "Generell hat es ein Mann zwar nicht schwer bei ihm - wenn er aber Sozialdemokrat ist, hat er die ein oder andere Hürde zu überwinden", so Caroline Bosbach im GALA-Interview (Heft 28/2019, ab heute im Handel). Die 29-Jährige, die für die CDU in Wiesbaden arbeitet, ist seit einem Jahr mit dem SPD-Politiker Oliver Strank liiert. "Papa hat am Anfang seine Sprüche gemacht. Er wies mich vorsorglich darauf hin, dass sich ,Genossen ja eigentlich nicht vermehren sollen'. Und als Oliver das erste Mal bei uns war, sagte er: ,Du weißt, dass der im Garten bleiben muss?'" Dennoch hätten die Männer von Anfang an ein sehr respektvolles Verhältnis zueinander gehabt. "Beide sind Rechtsanwälte und Politiker, beide lieben Fußball. Da haben sie schon eine Kommunikationsebene."

Ab 9. Juli ist Caroline Bosbach in der neuen Vox-Personality-Doku "7 Töchter" zu sehen.

Pressekontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Sophie Charlotte Herzberg

Gruner + Jahr GmbH

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884

E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.de

www.gala.de

Original-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell