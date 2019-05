Gruner+Jahr, Gala

Happy Birthday! - GALA feiert 25-jähriges Jubiläum

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

1994 erschien die erste Ausgabe der GALA. Heute, 25 Jahre und 1.300 Hefte später, ist die Marke eine etablierte Größe im People- und Lifestyle-Segment und dort nicht mehr wegzudenken. Mit Print und Online erreicht GALA wöchentlich 4,64 Millionen Menschen*. Anlässlich des 25. Jubiläums erwartet die Leser diese Woche ein ganz besonderes Heft.

Auf 100 Extraseiten lädt GALA zu einer Reise durch das letzte Vierteljahrhundert ein und wirft dabei den Blick neugierig in die Zukunft - eben wie eine typische 25-Jährige: Best-of-Shootings, ein Jubiläums-Portrait von Udo Lindenberg, Redakteure, die aus dem Nähkästchen plaudern, überraschende und skurrile Fakten rund um das Magazin und vieles mehr. Das Herzstück der Ausgabe ist die 13-seitige Fotostrecke, in der namhafte Persönlichkeiten wie Heike Makatsch, Veronica Ferres, Sibel Kekilli, Barbara Meier oder Uwe Ochsenknecht der GALA gratulieren, von ihrem persönlichen GALA-Moment erzählen und verraten, was sie 1994 gemacht haben. Schauspieler Trystan Pütter gesteht: "Ich lese GALA heimlich - ich lege sie in die 'Geo'. Alle Männer tun immer so, also würden sie so etwas nicht lesen. Aber ich will ja auch wissen, was bei den Beckhams los ist." Und seine Kollegin Caroline Peters entpuppt sich als wahrer Royal-Fan: "Welche Schlagzeile ich gern mal auf dem GALA-Cover lesen würde? 'Harry ist der Sohn vom Reitlehrer!' Davon bin ich fest überzeugt. Die Royals liebe ich am allermeisten!"

Das Jubiläumsheft ist ab morgen im Handel erhältlich und fällt vor allem durch das opulent gestaltete Cover auf: Es ist komplett mit goldenem Glitzer überzogen und zeigt prominent das Jubiläumslogo. Begleitet wird der Launch der Jubiläumsausgabe mit aufmerksamkeitsstarken Aktionen am Point-of-Sale.

GALA-Chefredakteurin Anne Meyer-Minnemann: "GALA ist seit 25 Jahren im People-Segment erfolgreich. Unser Credo 'Unterhaltung mit Haltung' wird auch in einer sich wandelnden Medienlandschaft vom Publikum stets hoch geschätzt. Darauf sind wir zu Recht ein wenig stolz. Ich danke der Redaktion für 1.300 wunderbare Ausgaben!"

Iliane Weiß, Publisher CoI People & Fashion: "Wir freuen uns, dass die Marke GALA seit nunmehr 25 Jahren so eine große Strahlkraft besitzt. Mit Line Extensions wie GALA STYLE, dem Podcast GALA ROYAL oder Lizenzgeschäften wie My Cashmere Moments by GALA zeigen wir, dass wir die Marke erfolgreich ausbauen. Auch in den kommenden Jahren werden wir innovative Konzepte entwickeln, um für unsere Leser besondere GALA-Momente zu schaffen."

*Quelle: Best for Planning 2018 III (B4P 2018 III), Basis: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren

Pressekontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Frauke Meier

Gruner + Jahr GmbH

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980

E-Mail: meier.frauke@guj.de

www.gala.de

Original-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell