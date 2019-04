Gruner+Jahr, Gala

Guido Maria Kretschmer nimmt bei Hamburg-Umzug Erde aus Berlin mit

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Stardesigner Guido Maria Kretschmer, 53, ordnet sein Leben neu: Im exklusiven GALA-Interview (Heft 18/2019, ab morgen im Handel) verrät er, dass er gemeinsam mit Ehemann Frank Mutters, 64, von Berlin nach Hamburg zieht. In der Hansestadt laufen seine meisten beruflichen Projekte zusammen. Das neue Haus in Hamburg-Blankenese haben die beiden bereits gefunden, die Immobilie in Berlin wird verkauft. "Ein bisschen Wehmut ist dabei", so Kretschmer zu GALA. "Wir lieben Berlin über alles. Die Stadt bedeutet Heimat für uns. Frank füllt gerade an allen möglichen Stellen in unserem Garten je zwei Löffel Erde ab, dort, wo wir über die Jahre unsere verstorbenen Hunde und Katzen beerdigt haben. Zuerst wollten wir sie ausgraben und mitnehmen. Aber das geht nicht."

Weil das ständige Pendeln zwischen den beiden Städten demnächst entfällt, erhofft sich Guido Maria Kretschmer mehr Zweisamkeit mit seinem Partner. "Frank mag die Elbe sehr und freut sich auf die vielen Spaziergänge dort mit unseren Hunden. Und er folgt mir, weil er mich so liebt."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Pressekontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Frauke Meier

Gruner + Jahr GmbH

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980

E-Mail: meier.frauke@guj.de

www.gala.de

Original-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell