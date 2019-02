Gruner+Jahr, Gala

Wolfgang Joop: Darum passen Heidi und Tom so gut zusammen

Gerade haben Top-Model Heidi Klum, 45, und Musiker Tom Kaulitz, 30, ihr Einjähriges gefeiert, demnächst wollen sie heiraten. In der aktuellen GALA (Heft 10/2019, ab morgen im Handel) erklärt Designer und "GNTM"-Gast-Juror Wolfgang Joop, 74, warum das Paar so gut zusammen passt: "Mit Tom hat Heidi zum ersten Mal jemanden gefunden, der ihr in allen Bereichen partnerschaftlich zur Seite steht und für Beständigkeit sorgt. Tom ist jung und hat die Kraft für dieses turbulente Leben und die vielen Kinder."

