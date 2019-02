Gruner+Jahr, Gala

Heidi Klum: "Ich sehe sofort, ob jemand gebotoxt ist"

Hamburg

In der neuen Staffel von "Germany's next Topmodel", die diesen Donnerstag startet, erwartet Jurychefin Heidi Klum, 45, ein verändertes Schönheitsideal. "Viele Mädchen wollen auch in Wirklichkeit so aussehen wie mit Apps. Sehr viele Kandidatinnen sind schon mit Anfang 20 gebotoxt, Wahnsinn. Aber das muss jeder für sich entscheiden." Sie selbst, so Klum, sei da "etwas altmodisch". Auf die Frage, ob sie sofort erkenne, dass jemand gebotoxt ist, anwortet sie: "Natürlich. Aber ich glaube, man soll es auch sehen."

Offen wie nie äußert sich Heidi Klum in GALA (Heft 07/2019, ab heute im Handel) auch über die Anfänge ihrer eigenen Modelkarriere. "Ich wollte immer etwas mehr, als mir aufgetischt wurde. War der Job von 9 bis 17 Uhr, und der Job war dann noch nicht erledigt, bin ich länger geblieben, während viele andere Models lieber nach Hause gingen. Ergab sich eine Gelegenheit, habe ich sie erkannt und ergriffen, während andere lieber frei hatten."

