Sila Sahin nennt Blitz-Schwangerschaft "ein Gottesgeschenk"

Ihr Sohn Elija ist erst sechs Monate alt - schon ist Schauspielerin Sila Sahin, 33, wieder schwanger, und das bereits im fünften Monat! Für sie selbst war es die größte Überraschung, wie sie im GALA-Interview (Heft 07/2019, ab morgen im Handel) erzählt. "Ich habe mich gewundert, dass mein Babybauch so gar nicht wegging. Also suchte ich einen Arzt auf. Während der Ultraschall-Untersuchung lachte er plötzlich und sagte: ,Herzlichen Glückwunsch!'. Ich dachte, der will mich veräppeln."

Seit 2016 ist die ehemalige "GZSZ"-Seriendarstellerin mit Fußballprofi Samuel Sahin-Radlinger verheiratet, der beim Bundesligisten Hannover 96 im Tor steht. "Er konnte es auch erst nicht glauben", so Sila Sahin über die aktuelle Schwangerschaft. "Aber jetzt freuen wir uns beide. Ich hatte 2016 eine Fehlgeburt, da war ich im vierten Monat. Dieses Kind ist ein Gottesgeschenk für uns."

