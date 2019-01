Jennifer Lopez: Als Mutter manchmal ein schlechtes Gewissen

GALA Cover 03/2019 (EVT 09.01.2019). Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6106 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Gruner+Jahr, Gala" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - "Ich bin nicht als Shootingstar in dieses Geschäft gestartet, ich wurde oft abgewiesen, belächelt, gedisst, musste mich durchbeißen", sagt Pop-Superstar Jennifer Lopez, 49, aufgewachsen in der Bronx, im GALA-Interview (Heft 03/2019, ab morgen im Handel). Heute sei sie "endlich in einer Position, wo ich als Frau mitentscheiden kann". Ihren zehnjährigen Zwillingen Emme und Max will sie dieses Bewusstsein weitergeben. "Natürlich wachsen sie in wesentlich wohlhabenderen Verhältnissen auf als ich. Aber was ich ihnen vorleben möchte ist, dass man sich nur durch harte Arbeit etwas aufbauen kann." Manchmal hadert J.Lo indes mit ihrer Rolle als Working Mom. "Es gibt schon Momente, in denen sie sagen: ,Mama, musst du wirklich schon wieder zur Arbeit? Bleib doch bei uns!' Klar hat man da als Mutter ein schlechtes Gewissen. Ich bin sicher, dass es vielen Müttern überall genauso geht."

